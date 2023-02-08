廖敏君以一系列卡通漫畫主角，探索童年記憶。（多納藝術提供）

記憶就像層層疊疊的線條，交織成為留在心中的影像。藝術家廖敏君近年以俗稱「卡夢線」的海釣碳纖線作為材料構成宛如透視浮雕般的三維空間作品，以此展現無法被捕捉，隨時流逝的記憶。個展《曖曖—記憶皂盒子》於多納藝術華山館展出中。

以僅有0.002公分的上夢線撐起經、緯，不斷整理每個平面的平衡張力，再以顏料上色於層層疊疊的平面。過程中不斷梳理線和線的關係，也彷彿在梳理生活中的記憶。廖敏君表示，自己從2019年便開始以釣魚線進行創作，「受過訓練後，把人或風景很寫實畫出來不難，但我更想表現的是情緒日，是稍縱即逝，不復記憶的慌亂。」

廖敏君說：「一些人或景，透過照片，影像都會在，但在人腦海中的印象卻是很快不見或改變的。」她以創作中常出現的「紅色吊帶裙」為例，自己始終記得擁有過一件紅色吊帶裙，但翻閱所有的照片卻從未存在過，「代表的或許只是童年的想望！」廖敏君說。

除了家族的記憶作為創作素材，「我們的曾經系列」中，廖敏君以兒時記憶中的卡通漫畫人物為主角，回憶起記憶中「暗戀對象是《科學小飛俠》裡的鐵雄，是太空突擊隊的鐵船長！」也憶起童年時趕快寫完功課，守在電視機前等著自己喜歡的卡通人物出現。這些日常的片刻隨著記憶而成為微光，帶著一些變形、模糊與捉摸不定，她希望藉著作品將屬於自己這一代的記憶重整，也喚起更多他者的共鳴。