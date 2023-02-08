人口超過23萬的彰化市清潔隊，在過年期間有開放5個地點供民眾丟棄垃圾，光初一到初四定點就收到將近25公噸的垃圾。（彰化市清潔隊提供／吳建輝彰化傳真）

員林清潔隊過年期間收到超過400公噸的回收物，同仁每天加班、還有地檢署易服勞動役人員共同協助下，花了將近10天左右才清理完畢。（清潔隊提供／吳建輝彰化傳真）

開工1個禮拜過去，大部分民眾都已收心完畢，但各地早在初四就開工的清潔隊，已經忙碌將近3個禮拜，以彰化市清潔隊來講，初四就開工，當天就清運超過350公噸垃圾、員林市清潔隊也有280公噸，直到這周才逐漸清理完畢，恢復正常清運。

員林市人口將近13萬，清潔隊初五開工，清潔隊長表示，平常1天大概可收運70公噸的垃圾，但春節後開工第一天就收到270餘噸，開工後1周平均每天也都收到170幾噸，同仁從初五開始忙碌到這週才得以喘息，

隊長說，垃圾可以往焚化爐載，但回收物跟大型傢俱等就無法，過年期間收到超過400公噸的回收物，同仁每天加班、還有地檢署易服勞動役人員共同協助下，花了將近10天左右，直到本週才逐漸恢復正常收運。

而人口超過23萬的彰化市清潔隊，在過年期間有開放5個地點供民眾丟棄垃圾，光初一到初四定點就收到將近25公噸的垃圾，初五開工當天收運超過350公噸，後面一周累積超過1100公噸。

彰化市清潔隊表示，垃圾車載回垃圾後先暫置儲存坑，後由轉運車載往溪州焚化爐，連續一周每天10多趟才將垃圾清運完畢，也是本週同仁才恢復過去正常的清運模式，所有同仁都很辛苦，真的從過年前忙到過年後。

員林市長游振雄表示，感謝所有清潔隊員辛勞，正當我們歡喜過年時，每一位清潔隊員都默默在背後支持我們，為市容環境、垃圾清運等付出，民眾在路上遇到所有辛苦的清潔隊同仁，記得跟他們說聲辛苦了。