一名母親昨（7）帶著3個月大的女嬰搭火車，因該列車未有親子車廂，她於是在座位用哺乳巾為孩子哺乳，隨即遭旁邊一名婦人痛罵「公開場合傷風敗俗！要餵不會去沒人地方餵，在火車上餵成何體統…小孩餓一下又不會死」，婦人之後找來列車長企圖把母親趕下車，所幸列車長的回應相當暖心。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文，她昨（7）帶著3個月大的女兒搭火車，路途中女兒肚子餓，她因為是親餵所以掛上哺乳巾後開始哺乳，一旁隔個走道的一名婦人馬上質疑她不該當眾哺乳稱「哎喲！怎麼可以在火車上餵奶」、「這是火車上，不是妳家，妳不能在公開場合這樣」。

該婦人對原PO說「公開場合這樣傷風敗俗！要餵不會去沒人的地方餵，在火車上餵成何體統，而且小孩子餓一下又不會死」，要求原PO到廁所哺乳，原PO反問對方吃飯是躲起來吃，還是在廁所吃，又遭對方罵沒禮貌，婦人繼續批原PO這樣很噁心、不要臉，還說「小孩有夠可憐，有這種媽媽」。

該婦人後來請列車長來要求原PO下車，列車長到場後把婦人安排到另一車廂，並對原PO說可以繼續在原地哺乳，甚至送上小餅乾跟水，原PO事後發文分享此事說「感謝列車長的關心，也謝謝台鐵和其他路人的善良」；其他網友留言「阿桑也太沒常識了吧」、「可能她平常真的在廁所吃飯，嘴才那麼臭」、「太愛管閒事了，難道她的孫子是在廁所喝奶長大的嗎」。