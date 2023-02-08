美國近年大動作圍堵大陸半導體發展，近期更是動作頻頻，聯合盟友限制對大陸出口相關設備。南韓與大陸貿易關係緊密，三星電子和SK海力士擔憂禁令衝擊，近日高層遠赴美國，希望美國能給予一年對華的晶片豁免期。

韓媒Pulse by Maeil Business News Korea報導引述消息人士透露，兩家公司高層近日赴美，旨在爭取拜登去年7月簽署的《科學與晶片法案》豁免權，希望類似於去年10月，美國對華實施晶片設備出口管制時，提供給南韓公司1年的緩衝期。

報導指出，公司高層飛往美國，緊急討論拜登政府對華的出口管制問題，討論內容涉及《科學與晶片法案》後續措施，據傳南韓政府也有提供支持。

這項法案包括一項「排中條款」，也就是獲得美國補助的企業實體，10年內不得於大陸或其他相關國家進行半導體晶片投資。根據條款，若三星、SK海力士獲得美國政府的補貼，未來10年都無法在大陸進行額外投資。

三星和SK海力士分別有計畫在美國擴大投資，同時在大陸也有大型生產基地。三星在西安和蘇州都設有廠房，SK海力士廠房則是在無錫和大連，前者去年第三季有超過30%的銷售額來自大陸，後者也有29.2%。