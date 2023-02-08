許多人捨不得丟棄剩飯剩菜，選擇繼續食用，但此習慣可能會帶來致命的威脅。大陸一名62歲的男性因喝了一碗放了有點久的熱湯後，開始腹痛，一連腹瀉10多次，且身體左半側無法動彈，還出現嘴角歪斜的情況，就醫發現是「急性腦梗塞」，緊急手術後才救回一命。台灣醫師表示，此是因嚴重腹瀉導致患者脫水，進而引發缺血性腦中風。

根據《都市報導》，大陸河南省一名62歲男子，因喝了一碗放置時間有些久的肉湯後，就開始出現拉肚子，一連腹瀉10多次後，他發現自己左半邊身體不聽使喚、無法動彈，同時還出現了嘴角歪斜等情況。家人將他緊送往河南省人民醫院，醫師檢查發現是急性腦梗塞，緊急為該男子動手術，救回了他的性命。

雖然男子是因為拉肚子後嚴重腹瀉，之後出現腦梗塞，但該報導指出，其實頸動脈狹窄才是腦梗塞的主因，並非腹瀉直接導致血管阻塞。不過，食物放太久本就易滋生細菌，吃下肚後容易讓人腹瀉，民眾若有隔餐食用習慣，務必將食物放入冰箱，再次食用前一定充分加熱。

台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳說明，男子之所以會因腹瀉引發急性腦梗塞，是因為嚴重腹瀉時，身體會流失大量水分、進入脫水狀態，導致血液粘稠度上升，另也可能導致血液灌流量不足，增加急性腦梗塞的機率，「高齡族群、慢性疾病、腦心血管疾病患者，若嚴重腹瀉時，須儘速做必要處置，以免發生因脫水造成的缺血性腦中風。」