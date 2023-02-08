台中知名景點秋紅谷驚見有「鱷魚火箭」之稱的福鱷，去年民眾發現後通報台中市府，建設局嘗試撈捕未果，今年初又商請野生保育學會協助，最後以魚虎誘捕，才終於逮獲這尾長達120公分的鱷魚火箭，已安置在大里區一處私人水域接受照護。

建設局指出，去年12月就接獲民眾通報，指稱在秋紅谷見到大型魚類在水中，看其外型很像是外來種「福鱷」，立即請維護廠商嘗試撈捕，無奈撈捕失敗；因這種魚類在天氣冷的時候會沉入水中，不容易使用誘捕的方式，決定委請野生保育學會的專家協助。

野生保育學會專家黃先生指出，「福鱷」屬於水族引進的觀賞魚，之前台灣曾聽聞花蓮出現過，疑似有民眾飼養後，因發現長得太大而棄養；其食性屬於掠食性，一開始嘗試使用假餌模擬小魚去誘捕，但該尾福鱷可能因在秋紅谷待久了，習慣吃容易追捕的小魚，因而未上當。

黃先生說，經深入觀察該尾福鱷，決定嘗試以魚虎餵食，可能因為魚虎肉質較有味道，福鱷比較願意吃魚虎的肉，今年1月再度嘗試以魚虎誘捕，終於成功捕捉到牠。

黃先生說，約6、7年前就曾聽說過秋紅谷有大型魚類，若就是這一尾福鱷，推測其年齡應該在7歲以上；目前觀察秋紅谷內生態情況，因原生種魚類較少，福鱷對該處環境生態衝擊應該不大，只是容易造成民眾恐慌。建設局則呼籲民眾不要隨意棄養，以免影響環境生態，若發現將依法開罰。