亞德客8日下午參加美商高盛證券線上法說會前，先行公布自結去年財報。第四季合併營收以人民幣計價14.23億元、營業利益4.17億元、稅後淨利3.05億元；折合新台幣計價，第四季合併營收58.96億元、營業利益18.36億元，前年第四季有匯兌收益，去年第四季則是認列匯兌損失，一來一回沖掉本業獲利，加上大陸廠尚未認列大陸政府發放補助金，稅後淨利13.42億元，EPS從前年同期8.10元降至6.71元。

亞德客去年合併營收人民幣62.65億元、營業利益17.05億元、稅後淨利13.60億元；以新台幣計價，去年合併營收達260.73億元，創史上新高、營業利益75.42億元、稅後淨利60.13億元，EPS從前年33.67元降至30.07元，改寫歷史次高。

亞德客2月密集參加實體及線上法說會，第1場法說會3日登場後，日系、美系及歐系外資出具最新報告卻出現不同調，日系及美系外資雖看好大陸經濟復甦，預估今年亞德客獲利成長，但依據目前本益比而給予中立評價。歐系外資看好工廠自動化產業需求增長，大陸工廠自動化會提前至第二季反彈，其他市場要下半年才會出現好轉的曙光，預期亞德客今、明兩年會有自動化產業強勁訂單，對亞德客評等維持買進，目標價上調至1,320元。