日前香港1名女子在網上PO文，她痛批搭乘地鐵時，有名大叔猛盯1名穿著瑜珈褲的女子下半身，不僅如此，這名大叔也盯著她的下半身看，並認為這名大叔「視線侵犯」的行為讓她感到很不舒服，直呼「很噁心」；這PO文在網路上曝光後，立刻引起兩派網友論戰，有網友認為「看就沒犯法，偷拍就犯法」，也有網友表示原PO偷拍、公審簡直是「五十步笑百步」。

綜合港媒報導，有名女子日前搭乘地鐵時，發現有名帶著黑帽子的大叔猛盯一旁穿瑜珈褲的女子下半身，以及她的下半身，讓她感覺到被「視線侵犯」，氣得在網上PO文痛批這名大叔，她表示「我知道大叔喜歡看瑜珈褲」，但是一直看著女生的大半身，讓她直呼「好噁心」。

女子搭車看到眼前的大叔猛盯一旁穿瑜珈褲的女子，氣得PO網公審卻反遭網友砲轟。（翻攝自lihkg論壇）

消息在網路上曝光後，立刻引起兩派網友論戰，有網友認為大叔的行為很不妥，但也有網友認為偷拍、公審別人，原PO根本是「五十步笑百步」，「看就沒犯法，偷拍就犯法」、「以後搭地鐵眼睛要看哪」、「妳穿上街就會有人看」、「看一下都不行」；面對網友的批評，原PO則表示，在公開場合猛盯女生下半身，這行為的「對、錯」請個人自行判斷。