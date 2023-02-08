透過歌曲和舞蹈的帶動，讓學童在愉快的唱跳過程中瞭解愛護海洋及公平守法的重要性。(圖／金門縣政府提供)

活動中有學童自願上台帶動唱跳，顯現受到鼓舞後，也願意作為鼓勵者一同參與宣導的勇氣。(圖／金門縣政府提供)

新春伊始，金門縣政府政風處會同廉政志工隊，舉辦廣受學童喜愛的說故事廉政宣導活動，吸引近80位小學與幼兒園學童及10位導師熱情參與，透過活潑生動的說故事及帶動唱跳方式，傳達「廉能、環保」的理念，在沉浸於廉潔故事情境的同時，也達到道德品格教育的效果。

活動故事是由法務部廉政署與海洋委員會海洋保育署共同出版的海洋廉政教育繪本《臺灣鯨讚》，主題巧妙結合廉政與海洋保育議題，以繽紛多彩的繪本形式傳達專業的內容，兼具趣味性和教育性。

縣府政風處指出，透過相關歌曲和舞蹈的帶動，讓學童在愉快的唱跳過程中瞭解愛護海洋及公平守法的重要性。活動中有多位學童自願上台帶動唱跳，顯現學童在受到鼓舞後，也願意作為鼓勵者一同參與宣導的勇氣，同時呼應了故事中「相信自己、勇於行動」的寓意，學童的歡聲笑語也讓平時政風嚴肅的形象添上活潑可親的色彩。

政風處長陳宗強表示，縣府積極鼓勵並促進社會參與，學童正是活動推廣的重要對象。教育必須從小開始，學童的可塑性也代表著廉潔故事將對其產生重要影響。透過寓教於樂的方式，教育學童海洋保育及法治知識，並傳達「廉潔及環保本質上都是道德」的想法，培養學童正確的道德觀。