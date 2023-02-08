蟻人（右）將極力彌補和女兒凱西的關係。（迪士尼提供）

漫威第5階段最新電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》今（8）日凌晨舉辦國際記者會，飾演蟻人的保羅路德、黃蜂女伊凡潔琳莉莉、麥克道格拉斯、蜜雪兒菲琳等人皆出席。這是《蟻人》系列第3部電影，蟻人與黃蜂女總是綁在一起，伊凡潔琳被問會不會想要有獨立電影時，她驚呼說：「你問了當天最重要的問題。」

她燦笑後隨即把問題丟給漫威負責人凱文費吉，凱文曖昧回答：「漫威宇宙的機會是無窮無盡的，就像在多元宇宙中一樣，所以我們必須看看未來會發生什麼。」並未給出明確的答案，伊凡潔琳聽完後滿腔熱情地表達意願：「如果這個機會真的出現了，我完全適合並準備好了。」

《蟻人》系列從2015年開始，保羅飾演的蟻人「史考特．朗」從一個平凡、不負責任的男人，成為超級英雄和反派激戰，整整經歷了9年的時間，女兒凱西也從8歲長大成人為18歲。保羅認為角色這9年間心境變化許多，「我認為他在9年的時間里成長了很多，他本來只是一個有固定工作的傢伙，無意間被帶到復仇者團隊，沒有與生俱來的超能力，後來竟跟薩諾斯決鬥，經歷了幾件事，終於讓他接受了他是誰。」

然而這9年他錯過女兒凱西的成長，史考特最想做的事情，就是成為一名普通的父親，彌補錯過的親子時光，保羅：「我認為他真的想成為一名父親，但凱西大了，有自己的想法，所以我們正在努力解決這些問題。」導演佩頓理德也補充，《蟻人》電影的核心是家庭，「《蟻人》電影真的一直是關於家庭，史考特想成為一個英雄，但這真的是關於工作與生活的平衡，以及與女兒在一起的時間。」

黃蜂女（右）修復與父親的關係，和失散多年的母親重逢。（迪士尼提供）

飾演凱西的26歲女星凱瑟琳紐頓首次和保羅合作，她透露和保羅一起工作真的很困難，「我無法像平常一樣，會一直笑場。」她回憶自己看的第1部漫威電影是8歲時跟爸爸一起看《鋼鐵人》，奠定她一直想成為超級英雄的想法。而麥克道格拉斯和蜜雪兒菲琳在這回終於重逢相聚，麥克道格拉斯高興地說，「能有這兩個女人一起，真是太幸運了。」

征服者康是漫威下一階段的重要人物。（迪士尼提供）

飾演反派「征服者康」的強納森梅傑斯是漫威下一階段的重要人物，他透過莎士比亞的表演形式，去形塑霸氣的大反派，且還會深入研究對手，「我在演《洛基》時剛好封城，每天花了很多時間研究湯姆希德，完成後就去拍攝了。」 在多元宇宙中有多種不同版本的「征服者康」，強納森表示每個康都有不同的意圖，自己也還在摸索當中。《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》將於2月16日全台上映。