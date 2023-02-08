新冠肺炎疫情期間，全球供應鏈出現斷鏈危機，因此許多國家開始加強生產在地化，尤其是降低對世界工廠大陸的依賴，然而此舉也破壞多年來全球化的貿易型態，經濟成本也會多出許多。美國總統拜登身邊的特別協調員Amos Hochstein坦言，美國在供應鏈的獨立性方面，仍遠遠落後大陸，這需要更多的投資與法律措施去強化。

CNBC報導，美國採取一連串行動想取得優勢，包括實施降低通膨法案，促進美國境內製造能力、鼓勵廠商向美國或其自由貿易夥伴加拿大及墨西哥購買關鍵原物料，並且補助綠色產業與技術的研發與生產，包括補貼電動車、再生能源、電池和能源密集型產業。

對此，Amos Hochstein認為，「這是美國主要的隱優，更是世界上其他地區擔心的事情，隨著我們進入一個更乾淨、更環保及更新的能源系統，我們必須確保自己擁有多元的供應鏈，我們不能擁有一個過於集中在某個國家的供應鏈，無論是在哪個國家。」

Amos Hochstein也坦言，美國在供應鏈的獨立性方面，仍遠遠落後大陸，但這不代表美國出局，只是需要更多的投資與法律措施去強化，「我們不再只是嘴巴說說，我們需要讓G7夥伴坐上談判桌，匯集我們的資源並確保資金到位。」