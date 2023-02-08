台驊認為，第1季整體貨運市場受到中美經濟角力及通膨壓抑消費需求，造成庫存積壓持續影響，前景仍不明朗。但大陸全面解封將重啟龐大內需消費市場，有助於全球產業供應鏈的復甦，進一步帶動全球經濟在2023年下半年重返成長軌道並提升國際運輸需求。

根據Extrapolate最近發布的市場研究報告，2021年全球貨運代理市場價值1804億美元，預計到2030年將達到2511億美元，每年複合年增長率為5.1％。雖然短期內在海空運及鐵路營收受到大環境因素而減少，但全球經濟有望逐步回歸正軌，經濟成長動力將帶動航運市場供需關係的良性循環，全年度業績將呈現先蹲後跳。

1月各業務營收表現方面，海運營收6.39億元，月增6.44％，年減79.62％；空運業務營收2.26億元，月減20.72％，年減56.32％；中歐鐵路營收1.18億元，月增9.94％，年減20.6％；內貿物流營收2.09億元，月減23.88％，年減1.71％。