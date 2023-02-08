永續年鑑是針對全球61個產業、7800多家大型企業進行永續發展績效評比，並根據企業永續評估（CSA）成績挑選出700多家領先企業。依企業在其產業領域成績，評定為Top 1％、Top 5％、Top 10％及最佳進步獎。

元太在標準普爾全球企業永續評比成績優異，於24個評選面向中，除「政策影響力」、「環境報告」及「社會報告」取得滿分，「風險及危機管理」、「行為準則」、「環境政策與管理系統」、「勞工實務指標」、「職場健康安全與衛生」及「隱私權保護」等面向，亦居電子、設備及零組件產業領導地位。

為落實RE100 2030 及Net Zero 2040兩大永續目標，元太導入再生能源使用，提升能源使用效率與降低產品製造耗能。元太全球營運與銷售據點已於2022年12月達到使用20％再生能源的RE20目標，其中，位於美國Billerica、Fremont與South Hadley的廠辦、日本東京與韓國首爾的業務辦公室，則已達成100％使用再生能源的RE100目標。