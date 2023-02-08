今(8)日召開2023年第一次股東臨時會，由董事長兼總經理簡海珊博士主持，會中順利完成第六屆董事9席(含獨立董事3人)全面改選案。股臨會後旋即召開第一次董事會，全體董事一致推選由林群為新任董事長，簡海珊為副董事長。

林群說，未來副董事長簡海珊將會全心全意和國際藥廠做連結，3月中就會去美國談授權等相關事宜，4月會到歐洲看看當地適不適合做乾眼症3期的臨床試驗。

全福生技旗下治療乾眼症新藥BRM421在美國的三期臨床試驗，林群指出，目前已經在緊鑼密鼓的規劃當中，預期2023年的首季就會開始收案，目標將收700多位受試者，目標年底就能解盲。

全福目前最大股東為林群領軍的安富大健康一號有限合夥、持股12.87%為單一最大股東，益鼎集團居第二大持股3.84%，晟德大藥廠(4123)持3.71%、中加集團3.61%，則為第三大、第四大股東。

在林群與簡海珊的規劃下，全福今日董事會選出史上最強的黃金陣容，除有生技教母之稱的曾惠瑾及長期支持加碼全福的創投以賽亞及中加留任董事外，林群新創立的安富基金也由現任國泰金控投資長程淑芬代表一席董事。而台灣生技產業主要的推手李鍾熙，也首次出任生技公司的獨董，更有知名的郭宗銘會計師、程守真律師加入獨董的陣容，一起協助全福生技更穩健的往前邁進。