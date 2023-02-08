網路電商蝦皮購物（Shopee）的App兩天前才發生當機，許多用戶被強制登出，沒想到今（8）日又舊事重演，讓許多賣家超火大，湧入官方粉絲團狂譙，「一直擺爛一直爽」。對此，蝦皮購物也在臉書發文致歉，「感謝您的支持與理解」，不料有賣家不買單，要求蝦皮賠償營業損失。

蝦皮購物今日下午再度當機，用戶被強制登出後，即使再輸入帳號、密碼，系統仍會顯示錯誤，不少網友到蝦皮官方臉書留言狂罵，「又來了，然後再給賣家延遲出貨計分，笑死」、「異常都變成日常了」、「為什麼要在我點庫存時連續2天這樣對我，系統加油好嗎」、「整天在壞掉，真的很會」、「app當機一小時了」、「手續費一直漲，系統一直爛」。

而稍早，蝦皮也發文表示，蝦皮購物部份服務目前因系統異常，導致用戶無法正常開啟。目前正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務，對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。不過大批網友仍不買單，持續開砲：「不能理解也不能接受，請提出如何賠償我們的營業損失」。