藝人隋棠一家被鄰居夫妻指控擾民，隋棠7日深夜在臉書反控鄰居多次刁難，甚至曾經拿榔頭上樓找前屋主罵人。台北市議員游淑慧指出，選民服務常遇到的怪鄰，包括頻繁檢舉對付一樓商家，因為停車糾紛而利用震樓神器對付樓上，還有噪音製造者、堆滿垃圾者、佔用公共空間堆置雜物者、批評指責鄰居者，但由於常常是私權問題，兩造說法往往南轅北轍，公權力可以協助的範圍很少，她也常和陳情人一起大嘆三聲無奈。

「千金難買好鄰居，隋棠的案例其實是我們選服過程之中常常遇到。」游淑慧今(8日)在臉書發文表示，但由於常常是私權問題，或者是鄰居相處的糾紛，而且兩造說法常常南轅北轍；因此公權力可以協助的範圍很少，她常常和陳情人一起大嘆三聲無奈。

游淑慧指出，但實務上，有部份真的屬奇葩怪鄰，他們用的怪招多不勝數。有利用頻繁的檢舉對付一樓的商家，有利用管委會的力量，要脅新住戶，還有因為停車糾紛而利用震樓神器對付樓上，形態花樣多不勝數。而更慘的是這些個別怪鄰，管委會拿他沒辦法、市政府各局處也找不到法條能限制，她還有一個選民，後來受不了賣屋搬家。

「除了怪鄰外，還有所謂惡鄰……」游淑慧提到，她常處理到的惡鄰糾紛有幾種：夜間擾人清夢的噪音製造者，髒亂不堪房子堆滿垃圾者，佔用公共空間堆置雜物者，天天抱怨、批評指責鄰居者。「遠親不如近鄰。您，是否也有遇過奇葩怪鄰？」（隋棠與鄰居糾紛誰對誰錯非本文探討）