南投縣長許淑華8日參加信義鄉農民節表揚大會，頒獎給優秀農民。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉得天獨厚的環境，孕育優質農特產品，年產值高達20億元，其中，透過信義鄉農會運銷的農產品約5億元；信義鄉農會8日在梅子夢工廠舉行農民節表揚大會，頒獎給農產販售最高金額、最多件數、拍賣價最高的優秀農民，總共發出獎金100多萬元。

南投縣長許淑華，由農業處長陳瑞慶陪同出席，感謝農民對農業發展的付出與奉獻，她承諾將持續與農會、鄉公所合作，串連農業與觀光，推動地方發展。

頒獎典禮由信義鄉農會總幹事何建中主持，許淑華、信義鄉長全志堅及農會理事長藍明憲，分別頒獎表揚農民，表揚項目包括年度銷售金額最高及件數最多，敏豆、彩椒拍賣價最高，還有蕃茄、醜豆、甜豆、高麗菜、青梅、甜柿、蓮霧等農產品，銷售價格最佳的農民。

許淑華指出，南投縣13鄉鎮市栽培各種不同的農產品，農業發展仰賴辛苦的農民朋友；信義鄉每年創造的農業產值達20億元，農作物除了傳統的茶葉、梅子、葡萄，近年敏豆、蕃茄、彩椒的收成與銷售價格也持續成長。

信義鄉農會取之農民、回饋農民，此次發出100多萬元獎勵金，感謝推廣農產有功的單位與農民，縣府為鼓勵更多青農返鄉，也設立青創基金，鼓勵年輕人返鄉創業或從事農業工作，期盼大家共同努力，提升南投農業發展與經濟水準。

何建中說，農會銷售數量增加5萬多件，供銷部的肥料與農藥銷售都明顯成長，代表農民技術與收益都有提升，感謝農民對農會的支持。

全志堅指出，信義鄉民9成務農，農業產值達20多億元，透過農會運送到台北果菜公司，或是運銷到其他拍賣市場的農產品約5億元，農民在栽培果樹、蔬菜都有非常優良的成績，希望農民繼續加油，一起提升信義鄉的經濟。