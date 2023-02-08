模特兒出身的男星李沛旭，近年來積極投入健身事業，經常在粉專曬出健美體態，不久前卻被酸民嗆不練腿、稱他腿很細是「鳥仔腳」，讓李沛旭忍無可忍貼出全裸照，一身爆青筋的肌肉，以及用十八禁圖案擋好的私密部位，驚艷大票網友，沒想到，近日他貼出在健身的影片，又被網友嘲笑：「像在馬桶上的表情」，令李沛旭再度發文砲轟。

李沛旭8日貼出網友私訊健身問題的對話，他打了一串訊息傳授健身經驗，收到對方傳達感激之意：「很謝謝你願意花時間教一個陌生人」，見此，李沛旭親民回：「你是頭號粉絲，忠心跟隨，哥都記得，你不是陌生人」，毫無藏私的態度令人激賞。反觀，有酸民在健身影片亂罵：「這表情用力的程度跟我在馬桶上面一樣」，李沛旭毫不客氣回擊：「對，但你也只有『表情』跟我一樣。」

除此之外，李沛旭回應酸民的內容也很有意思，可見有人在一篇18歲和43歲對比照的貼文底下留言：「兩張照片差很大耶，是同一個人嗎？」，釣出李沛旭開玩笑回覆：「不是喔～25年中應該包含著五次整容，三次換約一次投胎的過程」，更稱：「哥永遠追不上是你們的幽默感，以後粉專的門檻我想改成智力測驗」。

李沛旭強調網友的態度會影響自身。(圖/李沛旭 FB)

李沛旭強調，自己很情「旭（緒）」化，且認為人有高低貴賤之分，但評斷標準並非出身、職業或是財富多寡，而是態度問題：「你怎麼對我、我怎麼對你。It’s Fair(這很公平)」，最後在Hashtag標註：「聽得懂就懂，你該筆記了」。