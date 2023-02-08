許淑華就任後第一場全縣校長會議，炎峰國小舞蹈團表演暖場。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華強調本年度教育3大分針，將推「學子出國獎助學金」計畫，培植南投青年國際競爭力。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

草屯商工8日舉行「南投縣中小學校長會議」，南投縣長許淑華與全縣180多名高中職、中小學校長互動，她強調「數位跨域智慧競能」、「扎根南投放眼世界」、「全齡樂活多元共好」是本年度教育政策3大方針，將推「學子出國獎助學金」計畫，無論是交換生或語文學習，都有相關補助，培植南投青年國際競爭力。

許淑華就任後第一場全縣校長會議，由炎峰國小舞蹈團表演暖場。許淑華接受教育處長王淑玲獻獎，表彰南投縣落實藝術與美感深耕計畫榮獲全國優良的成果，並頒贈康壽國小吳欲豐校長榮退紀念品。

許淑華指出，「數位跨域智慧競能」、「扎根南投放眼世界」、「全齡樂活多元共好」是南投縣本年度教育政策3大方針，新學期起，縣府除強化校園基礎建設，也會推出「學子出國獎助學金」計畫，提升南投縣青年國際競爭力。再次感謝紫南宮等宗教社團企業對教育的付出與貢獻，盼校長多費心，分享相關公益獎助訊息擴大效益。

許淑華強調，縣府會持續辦理「學生免費午餐政策」，滿足學生基本的營養需求，將增設公立幼兒園、非營利幼兒園，期能減輕家長負擔。並興建大型國民運動中心，打造全齡樂活、多元共好的優質學習環境，因應後疫情時代教育學習型態的改變，指示校長及教師要注意學生的身心健康，建立正向的親、師、生互動平台。