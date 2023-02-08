里港警分局九如分駐所日前有隻吉娃娃自行跑進所內，警員王淑燕憑藉好記性，一眼即認出這隻吉娃娃是半年前一名報案人所飼養的犬隻，因此積極展開聯繫，並在飼主領回前細心照料，深獲民眾感激。
王淑燕說，犬隻走進分駐所內，一眼便認出是一名報案人所飼養，雖已時隔近6個月，但對犬隻仍記憶深刻；隨即開始翻找之前抄登的資料，並主動聯繫對方，未料電話暫停使用，警方找到住所查找，亦大門深鎖無人在家，由於聯繫不上飼主，警方動員上班同事輪番代為照顧犬隻，並同步協請村長代為聯繫。
經過2天等待，飼主終於至所內將愛犬領回，陳姓飼主表示，日前外出散步時愛犬不慎迷失，已尋找多日，又因遷居他處且更換手機號碼，才使得警方難與自己聯繫，對於員警積極聯繫，並熱心照料愛犬之舉深表謝意。
里港警分局長鄭頴聰表示，案件不分大小，員警於第一線執勤熱心協助，積極為民服務態度值得為同仁榜樣；且提醒民眾，外出遛寵物應以牽繩栓妥，可避免走失及其他意外發生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。