眼尖警助吉娃娃回到飼主懷抱。(警方提供)

里港警分局九如分駐所日前有隻吉娃娃自行跑進所內，警員王淑燕憑藉好記性，一眼即認出這隻吉娃娃是半年前一名報案人所飼養的犬隻，因此積極展開聯繫，並在飼主領回前細心照料，深獲民眾感激。

王淑燕說，犬隻走進分駐所內，一眼便認出是一名報案人所飼養，雖已時隔近6個月，但對犬隻仍記憶深刻；隨即開始翻找之前抄登的資料，並主動聯繫對方，未料電話暫停使用，警方找到住所查找，亦大門深鎖無人在家，由於聯繫不上飼主，警方動員上班同事輪番代為照顧犬隻，並同步協請村長代為聯繫。

經過2天等待，飼主終於至所內將愛犬領回，陳姓飼主表示，日前外出散步時愛犬不慎迷失，已尋找多日，又因遷居他處且更換手機號碼，才使得警方難與自己聯繫，對於員警積極聯繫，並熱心照料愛犬之舉深表謝意。

里港警分局長鄭頴聰表示，案件不分大小，員警於第一線執勤熱心協助，積極為民服務態度值得為同仁榜樣；且提醒民眾，外出遛寵物應以牽繩栓妥，可避免走失及其他意外發生。