捷運藍線沿線民眾關心切身權益等問題，於說明會中發言踴躍。(陳世宗攝)

市議員陳廷秀親自到場為鄉親爭取權益及說明經費暴漲等問題。(陳世宗攝)

沙鹿區地標「沙鹿之翼」，捷運藍線動工時將先拆除，藍線完工後再重建。(陳世宗攝)

台中捷運藍線全長24.8公里，西起台中港沿台灣大道東至台糖生態園區，全線共設有20座車站以及1座機廠，8日於沙鹿區公所舉行「台中捷運藍線都市計畫變更公開展覽說明會」，民眾關心切身權益等問題發言踴躍；規畫公司強調，沿線地主有問題可提出陳情建議書，權益均可獲得確保。

台中捷運藍線都市計畫變更公開展覽說明會，預計舉辦7場，8日第3場在沙鹿區公所禮堂舉行，沿線上百名地主到場關心切身權益。由台中市都發局主辦，交通局和規畫公司到場說明；市議員陳廷秀親自到場，市議長張清照與副議長顏莉敏等派人與會。

陳廷秀表示，目前已開三場說明會，從B1到B3站沿線，捷運開發區建蔽率是70％、未來容績率將調高到400％；但B4到B8建蔽率同樣是70％，為何容積率變成300％，規畫單位應該向民眾說清楚；捷運藍線沿線住宅區的容積率該要給予獎勵，重大建設須兼顧到鄉親的權益。

陳廷秀指出，捷運藍路線變更為何經費暴漲？從900多億增加到1300多億，主要是原物料暴漲近三成，加上之前規畫未考慮徵收土地費用，尤其部分路段由高架變成地下化，經費才會增加近400億元，當位民意代表有責任需向市民說清楚避免造成誤解。

沿線地主關心切身權益及台中港區有強勁九降風，為何捷運藍線海線採高架等風險問題？規畫公司與都發局逐一回答，並向地主說明；強調沿線地主希望容積率調高到多少均都可提出，將提市都委會審議。說明會後還會再做地主意願調查，並調整基地範圍，目前仍是變更都市計畫草案階段。