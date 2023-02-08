台北市議員洪婉臻今（8）日受到弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌的邀請，與協會陳瑞弘理事長、生醫公司顏碩廷總經理以及東園球類運動推廣協會衛道弘理事長。（洪婉臻提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員洪婉臻今（8）日受到弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌的邀請，與協會陳瑞弘理事長、生醫公司顏碩廷總經理以及東園球類運動推廣協會衛道弘理事長。（洪婉臻提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員洪婉臻今（8）日受到弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌的邀請，與協會陳瑞弘理事長、生醫公司顏碩廷總經理以及東園球類運動推廣協會衛道弘理事長。（洪婉臻提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員洪婉臻今（8）日受到弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌的邀請，與協會陳瑞弘理事長、生醫公司顏碩廷總經理以及東園球類運動推廣協會衛道弘理事長。（洪婉臻提供／楊亞璇台北傳真）

關心在地學子，支持體育活動持續深耕，台北市議員洪婉臻今（8）日受到弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌的邀請，與協會陳瑞弘理事長、生醫公司顏碩廷總經理以及東園球類運動推廣協會衛道弘理事長，共同至萬華東園國小少棒隊參加按摩儀捐贈儀式，讓少棒隊的小將們，在高強度的訓練後，可以放鬆肌肉，讓身體恢復最佳狀態，繼續爭取更好成績。

洪婉臻表示，自去年開始身為萬華在地菜市場女兒的她，受到當時弘久社會關懷協會理事長洪奇昌的邀請，共同關心在地事務。其中，東園國小少棒隊也是重點關心、協助的單位之一。

洪婉臻回憶，去年2月她受邀參與協會贈送少棒隊新制服，看到小朋友們臉上喜悅的表情讓她感動不已，今天很開心弘久協會讓孩子們訓練的軟硬體可以再升級，讓老師和學生可以減少擔心資源不足問題，專心爭取更高榮耀，進而提升台灣棒球實力。

洪婉臻也表示，身為萬華在地議員的她，長期關懷弱勢及兒少議題，而弘久社會關懷協會也長期深耕萬華關心在地，去年6月新冠疫情嚴峻，她也再度見證協會捐贈快篩試劑給萬華在地民眾，這份精神和行動力都讓她敬佩不已。她也期盼未來能和協會相互合作，達到最高服務效益，做萬華鄉親最有力的後盾。