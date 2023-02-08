土耳其與敘利亞邊界地帶發生強烈地震，造成許多建築物直接震毀，又因為地震發生在清晨，大多數人都在家裡睡覺，使得死難情況嚴重。許多人相信，在巨大天災之前，會有異象與動物預感，在推特(Twitter)上分享的一段影片顯示，就在大地震發生前，清晨的鳥群焦躁不安。

推特影片是清晨時，許多鳥類四處盤旋，似乎對於公寓、建築感到不安，紛紛擠到樹木上棲息，鏡頭帶到的3棵樹，枝頭上全是密密麻麻的鳥兒，相當不尋常。

這段影片被多次轉錄引用，最初提供者、拍攝地點與具體時間都不明。說明欄稱「在土耳其，地震發生前觀察到的鳥類奇怪行為。」

許多人深信，動物具有預感能力，在大災難之前，為了避難會有更急躁的行動。類似的報告與案例從古至今都有，近年也有相關研究，但是都沒有獲得到明確的證據。一派說法認為，可能是在地震前，地底會出現人耳聽不見的低頻地鳴，有些動物可能聽的到。另一種推測是地震之前，地球磁場會出現改變，鳥類這種有著「生體羅盤」的動物就會感知到不尋常的地磁變化。

然而，目前都缺乏有力的證據。有時候鳥類這樣的盤旋與聚集，令人感到人心慌意亂，彷彿某種預兆。但是事後白擔心一場，沒有發生災難的情況也不少見。

另一段聲稱是土耳其大地震前的影片，不過，這實際上是2017年拍攝於美國休士頓，當地之後也沒有什麼災難。(圖/Twitter)

而且，總有好事者喜歡亂傳錯誤消息，另一支影片也宣稱也是土耳其大地震之前，是由行車記錄器所拍攝，一群飛鳥飛過道路，數量非常龐大。然而，美聯社澄清說該影片來自美國休士頓，與土耳其和敘利亞發生的地震無關。

回到群鳥棲息枝頭的畫面，是不是大地震的前夕?或者又是過去的舊影片?目前尚不得而知。