嘉義市北港路兩側區段徵收都市計畫草案示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府規畫開發北港路兩側210公頃土地發展產業，發出約1800份意願調查問卷，並連續2天辦理徵收範圍農業區地主參與意願調查說明會，市府都發處表示，目前回收約300多份問卷，問卷回收至2月28日止，地主意見匯整後將提報內政部。

市府都發處規畫推動北港路兩側區段徵收計畫案，範圍東至世賢路；北以中央排水幹線為界；向東至高速公路嘉義交流道附近特定區計畫範圍界線；南側則至高鐵大道北側界線，面積約210公頃。

這210公頃土地目前有農用、住商工混合使用，而有9成以上是農用地，有不少土地閒置，開發率低，為因應嘉義縣民雄、大埔美、馬稠後產業園區陸續發展，因而研擬加速推動「北港路兩側區段徵收計畫」，引領嘉義市「西區大發展」的政策，並與鄰近的產業園區串聯形成產業鏈。

市府都發處表示，土地共同持分的地主持續增加，共寄發農地地主意願調查問卷共約1800份，目前回收300多份，預估2月底至3月初還會收回更多問卷，問卷陳述的意見將分析、匯整，補充相關內容後提報內政部審查。

同時，市府於6日、7日兩天在世賢國小活動中心辦理地主意願調查說明會，有數百人參加，出席踴躍，也紛紛關心包括若農地徵收後還農保資格存廢問題；希望降低土地回饋比例，讓民眾多拿回一些土地。

市議員鄭光宏認為，2場說明會有很多地主參加，發言也多，不過也有不少人仍保守觀望，北港路兩側區段徵收開發計畫仍有待地方持續努力推進。