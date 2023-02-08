馬士基公布第四季獲利下跌，但全年業績創歷史新高。第四季息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為65.2億美元，低於Refinitiv調查分析師預期的67.7億美元，也低於2021年同期的80億美元。

然而2022年EBITDA來到368.4億美元，創歷史新高。

但是馬士基預計，2023年EBITDA將大幅縮水至80億至110億美元。

在2023年初新上任的執行長Vincent Clerc在周三的聲明中表示，2022年「在很多方面令人矚目」。

「新的一年到來之際，我們面對著極具挑戰的宏觀展望和客戶面臨的新的不確定性，我們決心加速業務轉型，加強我們的卓越運營能力，以把握我們面前的獨特機遇」。

馬士基預計，隨著經濟衰退逼近，以及庫存的減少，2023年全球海運貨櫃需求將下降2.5%。

馬士基股價在周三早盤先是下跌5%，隨後立即上漲2.3%。

馬士基也將股息從每股2500丹麥克朗，調高至4300丹麥克朗。