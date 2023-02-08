台灣燈會日前開幕，前台北市長柯文哲位置被安排在最旁邊，台北市長蔣萬安稱是交通部規畫，但新北市議員卓冠廷昨晚爆料，2月5日協調會議中是台北市觀光傳播局主動提出調整，將台北市議長戴錫欽和柯文哲位置對調，但觀傳局長陳淑慧今並未明確回應。對此，戴錫欽今天下午出面批評，要求觀傳局長、相關市府同仁一定要忠實呈現事實，不要讓蔣萬安有錯誤認知，「不要誤導長官」。

卓冠廷7日在臉書發文指出，柯文哲台灣燈會「站位」被排在最邊邊是蔣萬安市府團隊要求。他說，原本安排在最邊邊的不是柯文哲，是燈會指揮中心2月5日上午召開協調會中，北市觀傳局主動提調整，代表蔣萬安出席的北市觀傳局官員在會議中表示，戴錫欽議長應被排在外國使節旁邊，所以才把柯文哲跟戴錫欽對調，而蔣萬安一被問到就推給交通部觀光局，是否要為說謊道歉。

陳淑慧今早則說，台灣燈會是傳統節慶活動，經過多次討論才定案，北市府僅有2個座位，座位安排都經過傳統禮儀考量，至於有無要求對調戴錫欽與柯文哲位置，陳並未正面回應，只說燈會活動大家都是夥伴關係，全力期待共同努力，目標把台灣燈會辦好。

戴錫欽稍早受訪還原當天狀況，並強調，他們當天都是按照主辦單位引導就定位，沒有主動要求主辦單位調整位置，而當下柯文哲顯然沒有在意這樣的安排，這整起事件也是事後看到媒體報導才知道。

戴錫欽說，去年柯市府團隊也為台灣燈會做出很多準備、努力，若今天燈會能得到大家肯定的話，要相當感謝柯市府團隊跟付出，在點燈儀式過程中，雖然現任市長是蔣萬安，而他是因為議長關係受邀參與，但真正在去年過程中付出心血最多的還是前市府團隊成員，基本上柯文哲若要出席，放在點燈官的位置非常應該。

戴錫欽強調，蔣萬安市府團隊剛組成沒多久，也還在調適過程中，而台灣燈會是他們就任後辦的最大型活動，呼籲觀傳局長也好、相關市府團隊同仁也好，一定要在第一時間把相關事實真相忠實呈現給蔣萬安，不要讓蔣有錯誤認知，更不要避重就輕，過程怎麼樣就怎麼樣，如果有人真的有去要求調整位置的話，那就直接說出來，如果沒有，就是沒有。

戴錫欽批，市府團隊千萬不要誤導長官，或讓外界有見縫插針的機會，否則未來面對很多大型活動舉辦或外界質疑時，恐怕很難自圓其說，他要提醒市府所有局處首長跟相關同仁務必知道這一點，「該是什麼就是什麼，還原事實真相，說實話就好了」。