台北市長蔣萬安將捐薪水。（摘自蔣萬安臉書）

土耳其強震死傷慘重，台北市長蔣萬安今天下午在臉書宣布，「我願捐出一個月的薪水，為土耳其震災募款略盡綿薄，希望能拋磚引玉，盼國人能一同傳達台灣最誠摯的心意，助土耳其早度難關。」