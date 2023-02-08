蘇格蘭導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）所執導的《日麗》在影迷引頸期盼下，即將於2月10日在台灣上映，本片從坎城影展首映以來便討論不斷，在一連串的接連獲獎與好評加持之下，《日麗》在春節期間舉辦口碑搶先場，也幾乎場場座無虛席。

帶有英倫憂鬱氣息的保羅麥斯卡，被視為影壇新一代男神演員。（東昊影業提供）

片中飾演年輕爸爸的愛爾蘭男演員保羅麥斯卡（Paul Mescal）因為此片一舉入圍奧斯卡最佳男主角，將與柯林法洛、布蘭登費雪等實力派前輩一同角逐獎項，被視為年度黑馬。保羅麥斯卡今年剛滿27歲，尚未有為人父經驗的他卻選擇挑大樑演出單親爸，只因為太喜歡劇本了。

選擇接受挑戰的麥斯卡說：「身為演員一定都會想演出票房大賣的鉅作，不否認我也是，但能參與《日麗》這種可以讓我由裡到外詮釋角色的作品類型的電影，絕對是非常正確的決定，我非常引以為傲。」

飾演女兒蘇菲的法蘭琪柯芮（Frankie Corio），她自然純真的表演的確在電影中激發出獨一無二的化學變化。「我從來沒想過會跟一個十一歲小女孩變成朋友。」保羅麥斯卡回憶道：「我們也沒有什麼太多排演，但在正式開拍前導演讓我跟法蘭琪有兩個禮拜的密集相處，也感謝法蘭琪的爸媽讓我全權照顧她，這的確讓我產生父親的責任感。」

麥斯卡也感性表示，作為一個以情感為本的演員，只要人際之間感覺對了後續的工作就會如魚得水，他在拍攝《日麗》期間與法蘭琪培養了很堅定的感情，這種彼此信任的情誼於公於私都幫助了自己進入角色的狀態。法蘭琪柯芮也憑藉《日麗》獲選十大年度演員，與楊紫瓊、蜜雪兒威廉斯、維琪克雷普等前輩一同上榜。

《日麗》講述單身的年輕爸爸卡倫趁著暑假，帶著平時不同住的女兒蘇菲去土耳其進行一趟度假之旅，過程中他們用錄影機記錄下旅程的點滴，享受著難得的父女時光，蘇菲卻也在朝夕相伴的夏日時光裡，發現了爸爸不為人知的一面，而這些若有似無的記憶片刻也在她長大成人後在心中再次浮現。

導演夏洛特威爾斯取材於自己童年經歷，透過舊式錄像畫面的剪接穿插，完成了一篇詩意又感性的動人作品，有很多觀眾在看完電影選擇打電話給爸爸，透過新的視角去認識親人，戲裡戲外都掀起感動共鳴。