台灣虎航董事長陳漢銘。（黃琮淵攝）

台股再添航空股新兵！證交所今日召開第773次「有價證券上市審議委員會」，審議台灣虎航股份有限公司初次申請創新板股票上市案，審議結果通過。 台灣虎航自2021至2027年陸續投資引進15架新機汰舊換新，因應自由行與深度旅遊需求，增班現有航線與開發二、三線航點，看好上市後將盡快回到2018年、2019年榮景。

悶了將近3年，觀光產業迎來曙光，尤其向來靠境外旅遊的航空業 ，營收有望出現爆炸性成長，看準疫後報復性出遊，利用這股氣勢助攻資本市場，台灣虎航原本疫情前就要申請上市，被疫情打亂陣腳，財報出現赤字，疫後重啟上市規畫，考量營運方式多元創新，跟一般航空業者不 同，決定改申請股票創新板上市，按照目前時程規畫，有望在2023年8月掛牌，將成為航運業第一家申請創新板掛牌業者。

台灣虎航董事長陳漢銘認為，台灣虎航在疫情期間有許多創舉，低成本的營運模式確實也與傳統航空公司不同，借鏡歐美市場的復甦趨 勢，低成本航空因靈巧、現金流強勁、以區域航線為主，將是最大受 益者，改以創新板上市符合「虎航style」，董事會都很支持，接下來「雨過天晴後，當然要衝！」把握機會能飛就飛。

台灣虎航過去九年建構一套獲利營運模式，是唯一低成本國籍航空，以亞洲區域性航線為主，也是飛航日韓最多航點的國籍航空，1月17日再開航新潟，總計25個航點、32條航線，3月再復飛日本仙台、茨城、岡山，為台灣出發最多航點選擇的低成本航空，與其他同業相較，市占率最高，更是低成本航空的第一品牌。