24歲日本女星齋藤飛鳥去年底從人氣女團「乃木坂46」畢業，行程滿檔的她特地錄製影片問候台灣粉絲，除了稱讚「乃木坂46」是個「有著讓大家獲得開心力量的孩子們所組成的團體」，對於還沒有機會再到海外跟大家見面的狀況下就要畢業這件事，也表示非常遺憾，但會想辦法跟大家見面。

齋藤飛鳥在2011年參加選秀合格後，在「乃木坂46」活動的11年間多采多姿，感嘆表示或許有些人會覺得時間過很快，但對她來說其實相當漫長，因為長大成人的這段歲月都獻給了團體，期間也有露出許多不成熟的一面，雖然沒有到叛逆期之類嚴重，卻也有類似之處，感謝大家的包容，這11年來被大家見證成長的這件事，一直都在自己心中佔了很重要的位置。

齋藤飛鳥曾想過如果沒有自己的「乃木坂46」會是怎樣，她表示，例如想著「這場景以後就沒有我了」，但現在團體中的每位成員都很享受當下且閃閃發亮，她大讚這是「乃木坂46」最強大的地方，努力做個不會讓大家感到厭倦，「有著讓大家獲得開心力量的孩子們所組成的團體」。

齋藤飛鳥也表示很想來台灣，常會跟成員還有化妝師聊到先前去工作的種種回憶，至於最難忘的食物則是「一種非常簡單的三明治」，她比手畫腳可愛地形容著「就是非常單純麵包跟火腿的組合」（洪瑞珍三明治），強調在日本真的不太容易吃到，可能在台灣才有，所以才想起來，此外在日本不太喝珍珠奶茶的她，先前每次造訪就會開喝。笑說自己應該是心情太嗨，所以之後有機會的話也想來台灣旅行。

「乃木坂46」第31張單曲《不存在於此的事物》，是齋藤飛鳥最後參與的音樂作品，她最喜歡MV最後留下紙條，上面寫著「我出發了」，不是用「再見」、「回頭見」、「謝謝」等字句，無論是對她還是對大家來說，都有著更深層的情緒與意義。雖然沒有機會再到海外跟粉絲見面的狀況下就要畢業了，讓她覺得很遺憾，「既然大家都能從海外找到我，我也會想辦法跟大家見面的！」也希望自己畢業演唱會能做些什麼，並且要大家「請繼續支持我畢業以後的乃木坂46。」

《不存在於此的事物》已經在各大音樂平台數位上架。