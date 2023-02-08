手機晶片供應鏈廠商消息指出，今年智慧手機需求遠不如前，這也讓各級供應鏈廠商壓力極大， 4G手機晶片庫存出現過剩的現象。業界指出，原本可能在今年因美國新的禁令而面臨晶片短缺的華為，旗下智慧手機晶片來源應該穩了。

《快科技》報導，今年全球智慧手機需求大幅下滑，換機週期的加長直接導致推出新產品的速度，原先短缺的晶片反而出現庫存過剩的現象。

據上游供應鏈最新消息稱，包括應用處理器和功率放大器 (PA) 在內的4G手機晶片庫存過剩，正在影響相關代工廠的晶片利用率。

產業人士表示，主要還是行業暫時不是太景氣，這導致需求更新的慢，所以才出現這個問題，而目前行業都在等待拐點，按照推測今年下半年可能會好一些。

報導說，對於華為等廠商來說，4G手機晶片庫存過剩，無疑是個好消息，至少他們暫時可以放心備貨。

在此之前，美國高通在財報會議上已表示，預計其目前向中國電信巨頭華為出口4G、Wi-Fi和其他晶片的許可不會受到剛發布的一些新規定的影響。既然高通都已經表態，華為接下來的P60、Mate X3、甚至是Mate 60都應該是穩了。這對於許多支持華為的大陸消費者來說，也可以比較放心了。