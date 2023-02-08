美國總統拜登8日在台灣時間上午10點發表任內第二度國情咨文。民眾黨立院黨團總召邱臣遠8日指出，這場演說透露三點訊息，包括美國對中國大陸態度持續強硬，將持續牽動未來美中台三角關係；美晶片供應鏈重視自主與競爭力，台灣半導體產業的未來應跟進評估；也強調民主堅不可摧，共享價值，代表台美關係前景樂觀。

邱臣遠首先指出，拜登強調專制獨裁只會變弱、不會變強，也提到美中關係尋求競爭而非衝突，但若威脅美國主權將採取行動保護國家，顯示美方對於「氣球事件」耿耿於懷，雙方關係再次降到冰點。面對美中霸權爭奪戰的不確定性，台灣必須以智慧應處，避免成為美中角力代理人，凡事以避險為原則，維持與美中等距關係，以求外交斡旋的自主空間。

邱臣遠說，拜登提到雖然遭受批評，但《晶片和科學法案》的通過十分重要，這將確保「美國的供應鏈始於美國」，顯示美國想要供應鏈自主的野心。他認為這將成為台灣半導體產業發展的關鍵變數，台灣應跟進美國晶片法案，對其落實進度進行評估，以確保我國半導體保有國際競爭力和優勢。

此外，邱臣遠說，拜登表示全球正面臨嚴峻挑戰，過去2年間民主國家變得更加強大也更緊密，美國會強化和理念相近盟友的合作，確保先進技術不會被用於對付美國及其盟友。顯示未來台美維持緊密關係前景樂觀，但也將使得美中台關係更加傾斜，面對大陸威脅，台灣要持續強化經濟和國防實力，也須設法恢復兩岸溝通，才能守護民主和平。