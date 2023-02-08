前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，近日勤跑新書宣傳的他，將於12日在金石堂潮州店舉辦新書簽名會。（金石堂提供／謝佳潾屏東傳真）

前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，近日勤跑新書宣傳的他，將於12日回到有深厚情感的屏東，在金石堂潮州店舉辦新書簽名會，要與他最愛的屏東鄉親面對面分享他的人生故事，而書店提醒，民眾要先在11日領號碼牌。

在外界眼裡，潘孟安從屏東縣車城鄉鄉民代表、屏東縣縣議員、中華民國立法委員、屏東縣縣長至今，4度拿下五星縣長，這是顯性的潘孟安，而另個隱性的潘孟安，蟄伏在他的DNA裡，是一個旁人難以察覺的真實存在。

潘孟安的第1份正式工作是扛瓦斯，同時種洋蔥、養魚蝦，半農半工的斜槓人生，也是偏鄉青年向上的縮影。正因為苦過基層的苦，每一個挫敗和苦痛都成為他的創新靈感與改革動力，也是他的政策能貼近人心的祕密。

金石堂潮州店指出，這本《紅色鋼鐵人》寫的是潘孟安，也是無數五年級鋼鐵男子們的投射，總從大處著眼，小處著手的潘孟安，如何在是與非之間，靜與動之中，守住心頭的那把尺，並透過一個個真實的小故事，走入既剛強鋼鐵人的柔軟內心，傾聽屬於他的兒女情長與愛恨情仇。

金石堂潮州店表示，金石堂書店欣逢40周年，連鎖書店的在地耕耘，金石堂可說是老字號與長青樹，而在地用心經營8年的「五星縣長」回到屏東，選擇在金石堂潮州店開新書會，和最親密的屏東讀者朋友面對面，意義非凡。

金石堂潮州店《紅色鋼鐵人》新書簽名會將於活動前一天11日中午11點開始發放簽書號碼牌，正式活動於12日下午3點開始，活動當日購書享79折優惠，邀請屏東大小書迷一同前來傾聽「鋼鐵男人」潘孟安的人生故事。