2023法蘭克福國際春季消費品展(Ambiente 2023)疫後首場實體展開鑼，並結合法蘭克福國際聖誕及節慶禮品展、創意文具展同步展出；為搶攻德國等歐洲市場商機，外貿協會率9家企業組台灣館，展出包括展出餐廚用品、衛浴用品、家庭用品、酒具、吸盤、織襪等，搶攻廣大消費品商機。

今年度法蘭克福春季消費品展，共吸引160國4561家參展商共襄盛舉，海外參展商佔86%，面積達35萬平方公尺，創下新紀錄。為臺灣業者進軍德國、歐洲市場及發表新設計產品的重要舞台，包括瀛麗、愛知達、龍鄉、鐵碳、王麥、宏昕、東肯、純慶、建治等參展，其中，愛知達的透明飲用器皿、瀛麗的胡椒及鹽巴研磨器、鐵碳企業的吸盤掛鉤與王麥企業提供專業廚房用具等，均吸引不少買主駐足詢問。

今年展場規劃Future of Work專區，結合居住環境與工作空間，呈現辦公室(office)、共同工作空間(co-working spaces)和居家辦公(working from home)的家具設計及現代解決方案；且永續性 (Sustainability)亦成為消費品展會所關注的焦點之一。