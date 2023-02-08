台驊表示，第一季前景仍不明朗，但在大陸解封重啟龐大內需消費市場，有助於全球產業供應鏈的復甦，帶動全球經濟在下半年重返成長軌道，提升國際運輸需求。

台驊表示，自去年1月初上海出口集裝箱運價指數（SCFI）創下5,109歷史高點後，截至今年2月初跌至1,006點，累計跌幅近8成。而國際經濟持續疲軟，雖然通膨趨緩，但廠商庫存去化速度仍然緩慢，加上亞洲地區各出口國因應農曆年工廠提早停工，出口貨量減少，整體營收與去年12月相當，但較去年同期下滑。

展望今年第一季，整體貨運市場受到中美經濟角力及通膨壓抑消費需求，造成庫存積壓持續影響。但在大陸解封重啟龐大內需消費市場，有助於全球產業供應鏈的復甦，在下半年提升國際運輸需求。

據Extrapolate最近發布市場報告，2021年全球貨運代理市場價值1,804億美元，預計到2030年達到2,511億美元，年複合成長率5.1％。雖然短期在海空運及鐵路營收受到大環境因素而減少，但全球經濟有望逐步回歸正軌，經濟成長動力將帶動航運市場供需關係的良性循環，全年業績將先蹲後跳。

因應大陸內需消費及後疫時代供應鏈重組契機，台驊將以策略性投資和綜效的整合擴大市場布局，帶領公司業務平衡發展。