農曆年後通常會有一波轉職潮，不少人都苦惱該繼續留在原本的職位，還是跳槽到條件更好的公司。命理專家艾菲爾老師分享，生肖屬狗、蛇、猴和牛的人在這段時間不管選擇轉職、留守都相當好運，其中屬狗的人能趁此找回工作熱情，屬蛇的人有機會被挖角到夢寐以求的職位，屬猴的人想自行創業會有貴人幫助，屬牛的人則可以在業界打響名號。

第四名：生肖狗

屬狗的人或許對原職位感到倦怠，正苦惱該如何找回工作熱情，近期你將有機會調動到其他單位，重新熟悉新的工作內容，讓你想起當初進入公司的初衷，從更廣的角度檢視原來的基礎，並創造出更多的業績，讓與你共事已久的同事、上司都驚艷不已，升職加薪自然水到渠成。

第三名：生肖蛇

屬蛇的人在工作中相當圓滑，除了懂得經營人脈，也會持續精進工作能力，近期你很有可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或有貴人為你牽線到心目中的理想公司。就算最後你選擇留在原來的工作，也能得到上司賞識，下放更多權力給你，甚至提拔你到渴望已久的職位。

第二名：生肖猴

屬猴的人前段時間遭小人和各式各樣的倒楣事纏身，但到了2023年，這些事情都會逐漸遠離你，讓你做事不再綁手綁腳。如果想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，會有貴人出現主動為你牽線；如果想要自行創業，也會有人替你打點，開發業務和人脈，也無須擔心創業資金。

第一名：生肖牛

屬牛的人近期有機會在原本的職位上大展身手、發光發熱，可能是接手他人的爛攤子，你不但力挽狂瀾，還表現絕佳的工作能力，讓上司、同事們刮目相看，聲勢也因此水漲船高，在業界打響名號，不但有升職加薪的機會，還可能被挖角到條件更好的公司。