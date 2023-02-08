吳宗憲（左）、鹿希派父子今天現身中天《小明星大跟班》媒體探班活動，對兒子日前鬧出的緋聞，表示十分不滿 。（羅永銘攝）

吳宗憲的兒子鹿希派（吳睿軒）去年8月被爆與麻豆女友水兒分手，時隔7個月遭爆另結新歡，對象竟是去年跟演員林曜晟因家暴鬧官司的「張小姐」。吳宗憲父子今（8日）現身中天綜合台《小明星大跟班》媒體探班活動，對於兒子緋聞，吳宗憲直喊「我氣瘋了」，鹿希派則喊冤：「我這次真的什麼都沒做，我很乖的。」

吳宗憲加碼爆料女方38歲，比鹿希派大了14歲，但不知對方已有家室，狠酸：「有婚姻啊！這個刺激喔。」鹿希派趕緊解釋IG與張小姐的共同朋友是綠茶，2人都是「綠色聊天」，曾去過綠茶開的炸雞餐廳，「我跟這個姊姊真的非常單純，只是網友。」聽得吳宗憲繼續嗆：「閒到可以找人聊天啊，怎不去榕樹下跟阿公下象棋。」

為緩和氣氛，媒體改問吳宗憲二女兒Vivian產女喜訊，此時他表情、聲音變得柔和許多，「小孫女太可愛了，生下來就沒皺紋，我們都叫她『馨妹妹』，等Sandy的也生下來，4月要一起做雙彌月，我也準備獻上大禮。」他先前說二女兒懷的是女寶寶會準備200萬大紅包，還說Sandy因為是兒子就減半，只能拿100萬。

宋羽葤（左起）、吳宗憲、鹿希派今天接受媒體採訪。（羅永銘攝）

提到下月即將臨盆的Sandy近況，吳宗憲說她跟老公感覺每天都上演韓劇，照理講生兒子會變醜，但Sandy變得非常漂亮，「我趴在她肚子上面跟他（孫子）講說阿公愛你，我真的超級喜歡小孩，每個小孩都像我的命一樣。」

聊到隋棠遭指控是惡鄰居的新聞，吳宗憲突然閉眼模仿男高音。（羅永銘攝）

吳宗憲透露SandY會自然產，她新家砸3000萬裝潢中，得知隋棠與鄰居的風波，吳宗憲說「Sandy的樓上就是我嘛」，表示整棟都是他的好友，鄰居之間十分和諧，因育嬰室有雙重的隔音玻璃，未來一點都不擔心吵到鄰居。