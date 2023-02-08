劇組從台灣飛到法國去實景拍攝，劉品言流利的法文在法國當地拍攝相當夠力。（伯樂影業提供）

曾拿下金馬創投百萬首獎電影《莎莉》，因受到疫情影響，終於在2022年下半年拍攝完成，今獲知入選香港亞洲電影投資會項目，也同時宣布女主角由劉品言擔任。劉品言這次幾乎全程素顏演出，為了符合角色設定為養雞農婦，特地去養雞場受訓，完全是機智農村生活了

除此之外，劇情需要劉品言飛到法國去找網戀法國男，劇組也真的從台灣飛到法國去實景拍攝，劉品言流利的法文在法國當地拍攝相當夠力，她也分享：「一開始也曾經思考過角色會不會離我很遠，但後來發現不管什麼年紀都可以體會到談戀愛或有對象真的很難，交友軟體這選項真的會出現在腦海裡。」問劉品言有沒有真的嘗試過交友軟體，她表示為了角色投入，有花時間研究過，這樣更明白女主角為什麼會不顧一切飛去法國的心情。

劉品言這次在《莎莉》除了要一直跟雞還有各種動物有密切互動之外，也要不停玩手機，有別於過往的演出經驗，她說：「拍攝《莎莉》真的很開心，我想是因為跟大家一起體驗了不同的人生，無論是跟雞或各種動植物相處，或是一起在異地的衝擊，都讓每個人心裡都有『莎莉』。」