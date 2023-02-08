設籍台南市的50到64歲民眾注射第4劑疫苗，228前完成接種，可領取300元禮券。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市為加碼刺激疫苗打氣，祭出設籍台南市的50至64歲者，明天起至2月28日於合約院所接種COVID-19疫苗第2次追加劑（第4劑），可取領300元禮券，另也持續鼓勵長者接種疫苗，65歲以上長者只要接種COVID-19疫苗，都可領500元禮券及家用快篩2劑。

農曆春節過後，台南市單日確診人數一度逼近3000例，2月4日以來則稍有下降趨勢，本周以來都是千餘例。衛生局也提醒，國內COVID疫情持續傳播中，近期重症民眾多為未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，特別為65歲以上長者，建議盡速完成基礎劑接種，獲得保護力。

衛生局為了鼓勵民眾接種疫苗，加碼刺激打氣，提醒符合資格的民眾，接種完成後持身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡，於合約院所或接種區的衛生所領取試劑、禮券，領取期限至3月7日。

衛生局指出，台南今天新增1890名本土個案，自去年1月1日至今年2月7日，台南累計確診個案人數共69萬1397名，全年齡累計確診百分比為37.32％。統計至今年2月7日，台南COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.8％、89.1％、1.3％、75.6％、22.8％及3.52％。