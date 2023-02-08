台東縣鳳梨釋迦正值盛產期，為強化消費者對鳳梨釋迦及各類加工產品的認識，提升國內消費市場，農委員農糧署輔導台東縣農會，8日在情人節前夕辦理「最愛釋妳」鳳梨釋迦加工品上市記者會。搭配情人節到來，以「初戀」為主題，邀請大家體驗甜蜜中帶點微酸的鳳梨釋迦及搶先品嚐即將全面上市的鳳梨釋迦果乾及氣泡飲等產品。

活動中還透過國際視訊連線，由日本「澀谷正文」議員及韓國網紅「有璟」在線上與大家分享品嚐鳳梨釋迦果乾、氣泡飲、冰棒等美好滋味，將來自台灣美味的鳳梨釋迦推薦給日本及韓國的消費者。

農糧署說明，為推廣鳳梨釋迦加工產品，本次將透過國際視訊連線，邀請日本「澀谷正文」議員及韓國網紅「有璟」，跨海推薦鳳梨釋迦果乾、氣泡飲、冰棒等加工產品並與大家分享美好滋味與食用心得。

日本「澀谷正文」議員對於鳳梨釋迦相關加工產品的潛力深具信心，更帶來「臺日友好」攜手合作的好消息，已媒合日本自然屋物產株式会社採購台灣的鳳梨釋迦，結合日本北海道富良野乳品，共同研發創新口味的鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，預計於今年3月在日本東京食品展正式亮相，未來將透過日本當地賣場通路及樂天、Amazon等電商上架販售。

韓國網紅「有璟」也提到，因應韓國消費者敲碗，台灣貿易商宏騰公司於今年1月首批進軍韓國市場的冷凍鳳梨釋迦全果、冰棒、切塊等，已在1月30日於韓國海關通過精密檢查，並透過韓國通路及電商上架，深受當地消費者喜愛與好評。韓國位處天氣寒冷的高緯度地區，所以韓國人特別喜歡吃甜的水果，有璟認為鳳梨釋迦具有很強大的魅力，是極具市場潛力的果品。

農糧署進一步說明，鳳梨釋迦是台灣最具代表性的水果之一，盛產期為12月至翌年4月，其果肉潔白如玉、口感Q彈，甜蜜中帶著微酸，含有豐富維生素、礦物質、蛋白質及膳食纖維等營養成分。

農糧署呼籲，國內鳳梨釋迦正值產季，量質均優，富含膳食纖維及維生素等多種營養素，鮮食的鳳梨釋迦約3-5天可自然軟熟，用手輕壓，如有微軟即可食用。