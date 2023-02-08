受農曆年影響 允強、運錩1月營收呈現衰退 19:482023/02/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到農曆年長假與出貨減少影響，不銹鋼大廠允強(2034)、運錩(2069)1月合併營收都呈現衰退情況，其中允強單月營收為11.16億元、年減23％，運錩單月合併營收為9.52億元、年減25.82％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光寶1月營收107億元 月減15％、年減22％ 美國經濟 可望驚險躲過衰退 1月出口連5黑 創13年多最大減幅 #運錩 #允強 #衰退 #農曆年 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農曆春節干擾 台塑四寶1月營收全面趨緩 16:412023/02/07 財經 《光電股》富采元月營收探低 股價50元有撐全靠它 15:582023/02/07 財經 油價 美元走強 短線恐承壓 04:102023/02/08 投資理財 允強 Q2拚全能生產 04:102023/02/08 證券．權證 《金融》外幣保單買氣疲 去年前11月衰退28% 07:582023/02/08 財經 財長葉倫喊話：通膨還會再降 美失業率53年低點 經濟不會衰退 04:102023/02/08 全球財經 《航運股》台驊投控1月營收年減7成 今年拚先蹲後跳 17:292023/02/08 財經 江興鍛1月營收下滑 2月可望與1月持平 13:152023/02/07 財經 淡季不淡 玉晶光元月營收寫同期新高 19:522023/02/07 財經 八大行庫中小企放款 逆勢大增 04:102023/02/08 金融．稅務 宏碁小虎隊 1月營收報喜 04:102023/02/08 證券．權證 聯強元月營收281億元 年減16％ 16:412023/02/07 財經 台塑四寶 1月營收全面下滑 04:102023/02/08 財經要聞 升息＋台幣貶 外幣保單去年全倒 04:102023/02/08 金融．稅務 《營建股》工作天減少仍旺 國產1月營收站穩高檔 11:382023/02/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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