另外，在ChatGPT概念加持下，A股人氣股漢王科技8日午後再度觸及漲停，為連續8日漲停板。同時，網易有道傳出正在開發類似於ChatGPT的人工智慧學習服務，網易港股8日短線一度上漲近5％。

華爾街見聞報導，市場分析人士指出，知乎8日暴漲離不開ChatGPT的概念紅利，作為大陸的大型互聯網問答社區及創作者聚集的原創內容平台，知乎所擁有的大量資料可以輔助AIGC的開發，譬如微軟剛發表的新版搜尋引擎bing，其中文網站就有不少問題的答案源於知乎。

報導稱，根據知乎2022年第三季財報資料顯示，社區內的內容量已累計超5.79億條，問答量累計超4.82億條。

中銀國際研報表示，不應低估ChatGPT長遠而言所帶來的潛在顛覆性，預期擁有資料和資本優勢的大型平台公司，將較AI軟體企業更能受惠。據悉，ChatGPT的優異表現是建立在龐大資料量的訓練基礎上的，平台透過引入「手動標注資料＋強化學習」來不斷調整預訓練語言模型，從而大幅提升回答資訊的準確性。

申萬宏源指出，ChatGPT優化負面結果，同時連貫對話也更加流暢，達到可以商用的效果。但傳統NLP最大缺陷，即自然語言理解、缺乏邏輯等問題，在GPT中仍未被解決。

譬如，GPT等模型依賴於大規模離線收集的語料進行訓練，但是對於線上提供的即時資訊，往往並不能進行充分理解並且納入自己的回覆中。更進一步的，對於對話中提供的因果關係，ChatGPT也往往缺乏很好的理解能力。