交通部主辦的台灣燈會睽違23年在台北舉辦，但高達8億預算卻遭綠營側翼偷換概念，拿來酸蔣萬安台北市政府。號稱旅美教授的翁達瑞（本名陳時奮）更離譜稱，新竹棒球場12億是有建設的投資，台北燈會8億是燒掉的，沒比較沒傷害。脫序言論遭網友嗆爆：至少不會弄傷國家級球員。

「沒比較沒傷害。」翁達瑞今(8日)在臉書發文表示，台北燈會的八億是燒掉的「費用」；新竹棒球場的十二億是有建設的「投資」。哭夭十二億棒球場太貴的人，怎不評論一下八億的燈會？

有網友吐槽：「台灣燈會燒錢不怪中央怪地方，只能說寧願當初12億全部拿去辦燒錢活動，至少不會弄傷國家級運動員。」翁達瑞回：「告訴我，世界上有那個球場沒有球員受傷？什麼叫國家運動員？職業棒球手嗎？」還有網友附和翁說，「林哲瑄的傷，你根本也不知道是不是長期累積導致，只是剛好在新竹球場發生。」

另有網友指出，1.台灣燈會是由交通部觀光局及各縣市政府共同主辦。2.陳水扁擔任台北市長任內也有舉辦。3.高雄市舉辦三次，去年在陳其邁任內也有舉辦。4.先去查看看燈會帶來的經濟效應再來發言好嗎？還有人說：「台北燈會是中央主辦的吧？（翁：不要加問號。搞清楚再留言。再有這種顛倒是非的留言，我就封鎖你。）」

但更驚人的是綠營同溫層超厚，反對翁達瑞的意見立刻被圍剿戰翻：「大聯盟的球場也有球員受傷，依此，堤防外的棒球場都要關閉」、「因為雙標，所以無法評論！而且，政治中立仔只為懲罰民進黨而存在，不違和」、「王世堅高嘉瑜民進黨的良心，完全視若無睹沒任何批判」。