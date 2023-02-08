土耳其6日凌晨（當地時間）發生芮氏規模7.8強震，造成當地嚴重死傷，為協助該國救災及重建，行政院責成衛福部開放接受民眾愛心捐款，昨天（7）晚間消息公布後，短短不到一天時間，已募得720筆捐款、約1033萬元。

衛福部社會救助及社工司昨天晚間宣布，為協助土耳其救災及重建，提供民眾3種管道進行捐款，國內民眾可使用金融機構匯款、郵政劃撥，國外民眾亦可透過金融機構捐款。

衛福部社工司統計，截至今天（8）下午17時，民眾捐款土耳其震災專案共729筆、1033萬餘元；此款項不含郵局劃撥管道所得，預計明天下午2點30分提供。

衛福部社工司表示，募得款項將統一交由外交部做為援助土耳其震災之用，在最短時間內將我國人民的愛心送到災區，協助災民度過難關。民眾關心及想捐助者，可利用以下捐款專戶進行捐款：

一、國內：(1)金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。(2)郵政劃撥方式，帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

二、國外：國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款請指定用途「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，以利寄送收據。聯絡人衛生福利部張先生(02)8590-6627。