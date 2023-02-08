安海瑟薇一身豹紋小禮服可說辣到爆。（Valentino提供）

BTS團員Suga盛裝出席Valentino高訂發表現場。（Valentino提供）

充滿亮片、鏤空與刺繡細節的裝飾風格，充斥在本季高訂服裝之中。（Valentino提供）

浮誇且鮮明的線條與配色，成為此次大秀特色。（Valentino提供）

講到夜店文化你會想到什麼？火辣的Dancer、多金的公子哥、尋找歡場娛樂孤男寡女們，為了能最快吸引到眾人的目光，吸睛元素絕對是拉到最滿。影后安海瑟薇（Anne Hathaway）出席Valentino時，就以超貼身豹紋水晶刺繡小洋裝現身，Valentino春夏高級訂製服，打造奢華又深具看頭的front row造型；而《防彈少年團》（BTS）中rapper擔當的閔玧其（Suga），剛接下Valentino品牌大使，自然也以一身率性自然的西服輪廓出席活動，也是當晚最搶鏡的亞洲面孔之一。

Valentino本季在創意總監Pierpaolo Piccioli的巧手下，以當代夜店文化為靈感，並找來Andy Butler編寫深具夜店文化的電子配樂做為本場高訂大秀的主旋律。本季服裝充滿夜店帶來的靈感文化，以各種繁複設計的編織、緹花、刺繡、鏤空細節服裝，搭配浮誇線條、鮮艷對比色系與浮華細節，也成為Pierpaolo Piccioli心中充滿「平等」的夜店美學。