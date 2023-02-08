「2023新北市樂壇新星」甄選活動即起開跑，持續辦理第八屆樂壇新星甄選活動，今年首增高中職組，採分齡分組的方式進行徵選，盼更有潛力的藝文人才來展現圓夢舞台。（文化局提供）

為了挖掘優秀的青年音樂家人才，「2023新北市樂壇新星」甄選活動即起開跑，持續辦理第八屆樂壇新星甄選活動，協助新秀辦理音樂會演出，提供行政及宣傳資源的挹注，今年也首增高中職組，採分齡分組的方式進行徵選，盼更有潛力的藝文人才來展現圓夢舞台。

文化局長龔雅雯表示，新北市樂壇新星甄選辦理至今，已成國內青年音樂界指標盛事，每年皆選出多位樂壇新秀，除了獎金的鼓勵外，還會幫專業場地辦理正式音樂會，持續培養優秀的音樂新星，另外也新增高中職組，同時改以年度類別徵選方式，希望讓更多優秀人才被看見。

文化局表示，「2023新北市樂壇新星」徵選活動，凡本國政府立案的高中職、大專院校學籍之在學青年音樂家，檢具影音電子檔及書面資料皆可報名挑戰；2023年甄選類別為「西洋古典音樂類演奏及演唱」，2024、2025年則分別為「傳統音樂組」及「跨界音樂組」，並分資格初選、圍幕複選及實體決選三階段辦理。

文化局說，徵選活動即日起至3月31日，期待優秀的音樂新星們踴躍參加，詳情敬請關注新北市藝文中心官網(https：／／www.artcenter.ntpc.gov.tw／)及臉書粉絲專頁掌握第一手活動資訊及免費索票訊息。