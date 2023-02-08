國民黨台北市議員游淑慧日前表態爭取2024港湖區立委黨內提名，直言挑戰民進黨現任立委高嘉瑜，《中時新聞網》6日起針對「國民黨游淑慧有意願爭取內湖、南港立委，若通過初選，可能對上現任立委高嘉瑜，雙姝對決你會挺誰？」進行網路民調，截至8日，有65％認為游淑慧會勝出，35％則認為高嘉瑜會勝出。

《中時新聞網》YouTube頻道6日起針對「國民黨游淑慧有意願爭取內湖、南港立委，若通過初選，可能對上現任立委高嘉瑜，雙姝對決你會挺誰？」進行網路民調，截至8日傍晚5點40分，已有2萬3千人參與投票，有65％的民眾認為國民黨游淑慧會勝出，有35％的民眾則認為民進黨高嘉瑜會勝出。

網友紛紛表示，「游淑慧有親和力」、「高於關鍵投票時，仍然以黨意為先」、「挺游，理由就是要民進黨一個不留！」、「以前的高嘉瑜像是個自走砲，隨意說話不太多想，可是經過這幾次的風波，終究改變她不多思考的狀況。但是游淑慧本身思考作風和民意基礎都很穩健，所以應該是游會勝出」。

也有網友認為，「雖然高嘉瑜是民進黨的，她是少數中比較符合民意，誰上都好」、「兩個都不錯」、「有政見卻見不到實績的，都不選！」