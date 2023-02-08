T1聯盟桃園永豐雲豹籃球隊5日走出10連敗陰霾，拿到暌違77天的勝利，球團8日迎來另一個好消息，象徵「雲豹棲息地」的球團辦公室本月全新落成，8日特地舉辦喬遷儀式邀請股東及贊助商同樂，球團也預告未來將有更多主場行銷驚喜獻給球迷。

桃園永豐雲豹執行長張建偉表示：「雲豹成立時間比較晚，倉促成軍起步也比較慢，上個球季我們在挫折中不斷汲取經驗，本季做出許多突破，特別在農曆年前規劃新辦公室，給球團同仁一個驚喜，也希望可以帶來新氣象。」

桃園永豐雲豹球團打造全新基地，採用與主場球員休息室一致的裝潢風格，紫金主色調代表雲豹的神秘與貴氣，灰質設計添加野性元素，呈現出無所畏懼的搶勝決心。

雲豹球團本季砸重金請來有NBA經驗的球星霍華德（Dwight Howard）助陣，獲得籃球界、球迷更高矚目的同時，也令球員背負些許壓力，張建偉補充，球隊每天都在為自己書寫璀璨一頁，希望球員放手去打，上周雖然贏球，但球隊會繼續努力，快樂一天就好，明天重新開始。

桃園永豐雲豹2月份持續征戰客場，下一場2月12日作客高雄全家海神，雲豹下次回到主場，得等到3月11日迎戰新北中信特攻，除了要捍衛主場，球團也預告已預備好更多行銷驚喜，力圖帶給球迷更精彩的職籃饗宴。