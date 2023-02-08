成功大學航太系多年來在寒暑假到國高中舉辦「實驗火箭比賽」不間斷，漸漸形成「成大論箭」風氣，8日第4度造訪屏東縣東港高中。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

成功大學航太系多年來在寒暑假到國高中舉辦「實驗火箭比賽」不間斷，漸漸形成「成大論箭」風氣，8日第4度造訪屏東縣東港高中，帶領57位同學參與火箭的設計與製作，所有學生在經過1天的密集課程後，製作出屬於自己的火箭，57支火箭直衝雲霄，場面超壯觀。

東港高中指出，「實驗火箭」為小型固態火藥火箭的別稱，在實際應用上，利用固態火藥作為推力的火箭，多半具有科學研究上的實驗用途，如利用實驗火箭將儀器打入雲層中，再讓實驗火箭緩緩降下，紀錄不同高度的氣象資料（如：溫度、濕度、壓力、風速等），以作為氣象研究使用，或是使用實驗火箭將碘化物晶體打入預計高度的雲層中，以達到人造雨的功能。

成功大學航太系多年來在寒暑假到國高中舉辦「實驗火箭比賽」不間斷，漸漸形成「成大論箭」風氣，8日第4度造訪屏東縣東港高中。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

東港高中表示，實驗火箭使用固態火藥作為推力，可以達到節省體積與提升安全性，雖然升空高度遠遠不及使用液態火藥的火箭，但實驗火箭因具有體積小，操控裝置簡易且升空狀態穩定的優點，除了應用於實際的科學研究上作為升空載具外，也可作為科學教育活動中的一個基礎項目。

東港高中說，今天的課程重頭戲在下午4點，所有同學在東港高中的操場發射他們所製作的火箭，在倒數聲中按下電子點火線圈後，57位同學精心製作的火箭一一升空，有的火箭像高射炮直噴天際，也有些脫離航道，惹得現場同學驚呼連連。

東港高中強調，希望透過今天將理論與實務結合的課程，能讓屏東地區對航太科技有興趣的學生們，能夠學習到相關的知識與技能，也讓科普教育向下扎根。