10天春節連假結束，各行各業都已進入開工狀態，本報日前接獲一間日式料理店投訴，在年後準備開業時，店外3米高的招牌突然出現凹陷破損，請警察協助調監視器查看，才發現是被超商物流車撞毀，但司機卻肇事逃逸，讓店家相當傻眼，對此業者也緊急回應。

新店開業招牌被超商物流車撞爆 司機肇事逃逸業者緊急回應了

位於文山區小巷弄內的一間日式料理店，才剛開業綠色的大招牌底部就破了一個大洞，監視器也歪七扭八，店家表示，「原本懷疑是垃圾車，但招牌有300多公分，經過比對高度直接鎖定是貨車。」

因為巷弄道路太狹窄，貨車開進去準備轉彎時似乎有點卡住，倒車來喬位子，沒想到卻不小心撞毀店家招牌。但因為監視器位置沒有對準招牌，店家總共花了一個多禮拜才找到兇手，問了7-11和全家的進貨時間，才發現是7-11的進貨司機。店家心寒表示：「司機當下有下車察看，但什麼事都沒做就上車離開，後續也沒發現有人主動連絡我們，或者是留字條下來。」

超商物流司機撞毀店家招牌後肇事逃逸。(圖/受害店家提供）

年後剛開工，店員除了忙著準備餐點還要花時間找兇手，讓人倍感無奈，且撞壞的招牌至今還未獲得賠償，好險招牌沒有掉落砸傷路人，否則後果不堪設想。至於貨運司機肇事逃逸該如何處置，統一超商也發出聲明稿回應，物流業者已與該商家取得聯絡，並配合警方調查，後續將敦促物流業者妥善處理。